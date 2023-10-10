Очереди грузовиков в Литву за неделю выросли почти в 2 раза. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Сопредельная сторона продолжает искусственно замедлять процесс пересечения границы», - утверждает ведомство.

По данным ГПК, за неделю, с 4 по 10 октября, очередь фур перед всеми литовскими погранпереходами увеличилась с 730 единиц до 1275. В сравнении с показателями недельной давности на самом загруженном маршруте в ЕС, проходящем через литовский Мядининкай (Каменный Лог), среднесуточное выполнение нормы пропуска большегрузов снизилось с 25% до 15%.

«По состоянию на 10:00 въезда в Латвию через единственный функционирующий пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) ожидают 95 большегрузов, в Польшу через Кукурыки (Козловичи) — 20. Незначительное скопление легкового транспорта фиксируется перед литовским пунктом пропуска Райгардас (Привалка)», - говорится в сообщении.