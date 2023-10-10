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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИ АРЕНДЕ МЕСТ В КРУПНЫХ ТЦ БЕЛОРУССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ ЛЬГОТЫ
11:48 11.10.2023
Владельцы торговых центров, Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Мингорисполком 10 октября 2023 года подписали соглашение о предоставлении белорусским производителям торговых площадей в торговых центрах на преференциальных условиях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, соглашением предусмотрено с 1 ноября 2023 года владельцами торговых центров предоставление обратившимся отечественным производителям в аренду имеющихся свободных торговых площадей в принадлежащих им ТЦ для продажи произведенной ими продукции с предоставлением одной или нескольких преференций: снижение арендной платы не менее, чем на 15%; арендные каникулы на период проведения строительно-монтажных работ, но на срок не более 3 месяцев; освобождение от платы за оказание рекламных и маркетинговых услуг; фиксированная ставка арендной платы в течение 1 года с момента подписания договора аренды.
Всего на территории страны зарегистрировано 572 торговых центра, на текущий момент документ подписали 65 владельцев в отношении 139 торговых объектов.
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