Владельцы торговых центров, Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Мингорисполком 10 октября 2023 года подписали соглашение о предоставлении белорусским производителям торговых площадей в торговых центрах на преференциальных условиях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, соглашением предусмотрено с 1 ноября 2023 года владельцами торговых центров предоставление обратившимся отечественным производителям в аренду имеющихся свободных торговых площадей в принадлежащих им ТЦ для продажи произведенной ими продукции с предоставлением одной или нескольких преференций: снижение арендной платы не менее, чем на 15%; арендные каникулы на период проведения строительно-монтажных работ, но на срок не более 3 месяцев; освобождение от платы за оказание рекламных и маркетинговых услуг; фиксированная ставка арендной платы в течение 1 года с момента подписания договора аренды.

Всего на территории страны зарегистрировано 572 торговых центра, на текущий момент документ подписали 65 владельцев в отношении 139 торговых объектов.