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ЭКОНОМИКА РБ


В ЛИОЗНЕНСКОМ РАЙОНЕ ОАО «БЕЛВИТУНИФАРМ» СТРОИТ МОЛОЧНОТОВАРНЫЙ КОМПЛЕКС НА 388 ГОЛОВ


10:59 11.10.2023

Вблизи деревни Черноручье Лиозненского района СУП «Должа-Агро» ОАО «БелВитунифарм» ведет масштабное строительство молочнотоварного комплекса. Об этом пишет газета «Витебские вести».

Согласно информации, в состав объекта войдут два коровника на 388 голов, доильно-молочный блок, помещение для сухостойных коров с родильным отделением, профилакторий для телят, сенажные траншеи, водозабор.

Новый МТК планируется сдать в эксплуатацию в начале 2025 года.
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