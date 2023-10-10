Вблизи деревни Черноручье Лиозненского района СУП «Должа-Агро» ОАО «БелВитунифарм» ведет масштабное строительство молочнотоварного комплекса. Об этом пишет газета «Витебские вести».

Согласно информации, в состав объекта войдут два коровника на 388 голов, доильно-молочный блок, помещение для сухостойных коров с родильным отделением, профилакторий для телят, сенажные траншеи, водозабор.

Новый МТК планируется сдать в эксплуатацию в начале 2025 года.