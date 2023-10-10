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ЭКОНОМИКА РБ
СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН» ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
10:35 11.10.2023
Заместитель министра экономики Алеся Абраменко встретилась с руководством комитета экономики Гомельского облисполкома и администрации СЭЗ «Гомель-Ратон», на которой обсудили итоги работы СЭЗ за 8 месяцев 2023 г.
По мнению замминистра экономики, территория СЭЗ «Гомель-Ратон» обладает значительным резервом свободных земельных участков и неиспользуемых производственных помещений, расположенных в 11 районах Гомельской области, включая Гомель.
«Участки СЭЗ «Гомель-Ратон» размещены по всей области. Вместе с тем производства более 70% предприятий сконцентрированы в границах Гомеля. В этой связи, руководству администрации СЭЗ необходимо усилить работу по созданию новых предприятий непосредственно в региональных центрах: Жлобине, Мозыре, Светлогорске, Речице, Лельчицах и других», – отметила Алеся Абраменко, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.
Замглавы экономического ведомства напомнила, что в текущем году завершается реконструкция крупной электроподстанции в Мозырском районе, что значительно увеличит мощности электроснабжения на инвестиционной площадке СЭЗ «Гомель-Ратон» и повысит привлекательность территории.
По итогам совещания руководству СЭЗ «Гомель-Ратон» поставлена задача при формировании прогноза развития территории на 2024-2025 гг. разработать и реализовать мероприятия по повышению потенциала площадок СЭЗ в региональных центрах области.
«Минэкономики ведет системную работу по улучшению условий деятельности в СЭЗ. Приняты решения в сферах земельных отношений и градостроительной деятельности, активно создается необходимая инфраструктура, ведется работа по упрощению порядка регистрации в качестве резидента. В то же время министерство готово рассматривать и другие инициативы администраций СЭЗ, местных органов власти и частного бизнеса по совершенствованию правового режима СЭЗ», – резюмировала Алеся Абраменко.
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