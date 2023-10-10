Налоговые органы Брестской области с целью предотвращения выплаты заработной платы «в конвертах» в пределах своей компетенции проводят разъяснительные, предупредительные и контрольные мероприятия в отношении субъектов хозяйствования, имеющих риски таких выплат.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, только за 9 месяцев 2023 года по направленным в адрес 3710 субъектов хозяйствования в рамках камерального контроля уведомлениям и сообщениям, добровольно уплачено подоходного налога в сумме 7624,9 тыс. рублей. По результатам 89 проведенных проверок (выездных, внеплановых, камеральных) сумма неполной уплаты подоходного налога составила 2472,4 тыс. рублей.

Кроме того, если по результатам контрольных мероприятий, проведенных налоговыми органами, выявляются факты выплаты заработной платы «в конверте», то субъекту хозяйствования, осуществившему такие выплаты, предъявляются к уплате не только налоги (в том числе подоходный налог с физических лиц) и пени, но и применяется административная ответственность. За 9 месяцев 2023 сумма наложенных административных штрафов составила 221,6 тыс. рублей.

В отношении 105 субъектов хозяйствования информация направлена в органы ФСЗН и Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты для рассмотрения в пределах компетенции.