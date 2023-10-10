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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КЕРАМИН» ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫПУСТИЛО ПРОДУКЦИИ НА СУММУ ОКОЛО BR230 МЛН
09:32 11.10.2023
ОАО «Керамин» за девять месяцев 2023 года выпустило продукции на сумму около Br230 млн. Об этом сообщила заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Керамин» Елена Наталевич.
«В стоимостном выражении за девять месяцев было произведено продукции на сумму около Br230 млн. Мы обеспечили прирост 125% к аналогичному периоду прошлого года. Экспорт у нас на уровне 100%. В общей сложности ежемесячно мы экспортируем продукции порядка на $4 млн. Рентабельность за восемь месяцев составила 5%», - рассказала Елена Наталевич.
Основные партнеры ОАО «Керамин» по реализации продукции - это Российская Федерация, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.
«Также, несмотря на ситуацию в мире, продолжаем поставки в Европу, в частности в Словакию, Чехию, Германию и Румынию. Кроме того, экспортируем нашу продукцию и в Молдову», - добавила замгендиректора по экономике и финансам ОАО «Керамин»
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