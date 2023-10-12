В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 100,7%, с декабрем 2022 г. – 103,6%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2022 года рост цен составил 2%. За январь-сентябрь 2023 года цены выросли на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Продовольственные товары в сентябре 2023 года подорожали по сравнению августом текущего года на 0,7%, с декабрем 2022 г. – подорожали на 2,9%. Годовой рост цен на продтовары в сентябре 2023 года составил 2,4%. За январь-сентябрь 2023 года цены выросли на 6,5% к уровню января-сентября 2022 года.

Цены на непродовольственные товары в сентябре текущего года по сравнению с августом подросли на 0,7%, с начала года – на 2%. В сентябре 2023 года цены на непродовольственные товары по сравнению с сентябрем прошлого года снизились на 2,3%. За январь-сентябрь 2023 года цены увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1%.

Цены на услуги в сентябре 2023 года по сравнению с августом 2023 года выросли на 0,6%, с декабрем 2022 г. – на 7,1%. За сентябрь 2023 года к сентябрю 2022 года цены повысились на 7,6%. В январе-сентябре 2023 года услуги подорожали на 7% к аналогичному уровню прошлого года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 100,4%, с декабрем 2022 г. – 102,9%.