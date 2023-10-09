12 октября состоится прямая телефонная линия первого заместителя начальника Минской региональной таможни Людмилы Шевердак по вопросам уплаты таможенных и иных платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, позвонить на линию можно будет с 10.00 до 12.00 по номеру телефона в Минске (8-017) 218-95-03.

В соответствии с законодательством об обращениях при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать свои данные (ФИО, адрес места жительства, место работы и (или) учебы).