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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО МИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ ПРОВЕДЕТ 12 ОКТЯБРЯ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
17:55 10.10.2023
12 октября состоится прямая телефонная линия первого заместителя начальника Минской региональной таможни Людмилы Шевердак по вопросам уплаты таможенных и иных платежей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, позвонить на линию можно будет с 10.00 до 12.00 по номеру телефона в Минске (8-017) 218-95-03.
В соответствии с законодательством об обращениях при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать свои данные (ФИО, адрес места жительства, место работы и (или) учебы).
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