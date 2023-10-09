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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ ДИЗАЙНЕРОВ БГУ ПРЕДСТАВЯТ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ LADY EXPO


17:14 10.10.2023

Коллекции одежды дизайнеров БГУ представят на Международной выставке-ярмарке товаров и услуг для женщин Lady EXPO, которая пройдет 11-13 октября в Минске (пр-т Победителей, 20).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, здесь состоятся модные показы одежды белорусских дизайнеров и брендов.

Студенты и сотрудники факультета социокультурных коммуникаций (ФСК) БГУ продемонстрируют коллекции для детей, подростков и взрослых. Вся одежда и детали созданы по уникальным эскизам и пошиты вручную. Так, на подиуме покажут детскую и подростковую линейку одежды Fiori. Это платья, юбки, топы, костюмы для торжественных случаев. Автором выступает старший преподаватель кафедры дизайна моды ФСК и известный белорусский дизайнер Валерия Крыса.

Третьекурсница и призер Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды 2023» Виктория Березовская подготовила коллекцию «Эффект негатива», состоящую из семи стильных образов. Это платья, брюки и топы из натуральных тканей и объемных форм. На создание тематических образов девушку вдохновила тема человеческих эмоций. В коллекции «Аттитюд» третьекурсница Эвелина Исакидис совместила необычные формы и изящность, использовала характерные элементы из балетного наряда и адаптировала для повседневного образа. А четверокурсница Екатерина Видманова свою коллекцию CRMIIW посвятила теме раскрытия личностного потенциала девушек и их предназначения.

Также творческие работы и эскизы студентов-дизайнеров представят в рамках тематической экспозиции. Например, посетители смогут увидеть необычные наряды из коллекции «Нереиды». Платья и костюмы выполнены с имитацией «мокрого эффекта» из легких и прозрачных тканей, окрашенных вручную.

Кроме того, для участников мероприятия с тематической лекцией о современных тенденциях и актуальных цветах сезона выступит старший преподаватель кафедры дизайна моды ФСК Марина Машедо.

Организаторами Lady EXPO выступают Республиканское унитарное предприятие «Национальный выставочный центр «БелЭкспо», Общественное объединение «Белорусский союз женщин».
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