ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МОГИЛЕВ» ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО УТЕПЛИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА

16:38 10.10.2023 Частное предприятие «Базальтум» 9 октября 2023 года зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Могилев». Как сообщает сайт СЭЗ, в соответствии с бизнес-планом новый резидент реализует инвестиционный проект по организации производства утеплителя на основе базальта. Базальтовая вата является одним из лучших утеплительных и звукоизоляционных материалов. Материал абсолютно не подвергается горению и плавлению. Благодаря своим характеристикам и особенностям базальтовая вата является популярным видом материала, который применяется в современном строительстве жилых домов и объектов общественного пользования.