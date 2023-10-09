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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МОГИЛЕВ» ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО УТЕПЛИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА
16:38 10.10.2023
Частное предприятие «Базальтум» 9 октября 2023 года зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Могилев».
Как сообщает сайт СЭЗ, в соответствии с бизнес-планом новый резидент реализует инвестиционный проект по организации производства утеплителя на основе базальта.
Базальтовая вата является одним из лучших утеплительных и звукоизоляционных материалов. Материал абсолютно не подвергается горению и плавлению. Благодаря своим характеристикам и особенностям базальтовая вата является популярным видом материала, который применяется в современном строительстве жилых домов и объектов общественного пользования.
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