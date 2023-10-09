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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО 113 МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЛОЩАДЬЮ 1,2 МЛН КВ. М


16:12 10.10.2023

В Минске в стадии строительства находятся 113 многоквартирных жилых домов общей площадью порядка 1,2 млн кв. м. Об этом на пресс-конференции рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

По ее словам, из них возведение 37 объектов общей площадью 386,4 тыс. кв. метров (32,0% от общего объема жилищного строительства) осуществляется коммунальными предприятиями Минска, 76 объектов общей площадью 827,6 тыс. кв. метров (68,0% от общего объема жилищного строительства) коммерческими застройщиками.

По оперативным данным на 9 октября, в Минске введено в эксплуатацию 426,7 тыс. кв. метров жилья, в том числе 86,8 тыс. кв. метров жилья, построенного с использованием государственной поддержки.

До конца текущего года общий ввод в эксплуатацию жилья, в том числе с использованием государственной поддержки, планируется обеспечить в объеме 760,0 и 160,0 тыс. кв. метров соответственно.

«На текущий момент построено 958 квартир для 872 многодетных семей. До конца года обеспечить новыми жилыми помещениями планируется 1050 таких семей», - рассказала Ирина Гонтарева.

Она также сообщила, что до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию в Минске очередной электродом на 75 квартир в квартале ул. Грушевская, пер. Разинский, ул. Разинская (заказчик - КУДП «УКС Запад»).

В столице также продолжается строительство арендного и социального жилья.

В декабре планируется ввести в эксплуатацию 27 социальных жилых помещений в жилом доме No 9 по генплану и 71 арендную квартиру в жилом доме No 7 по генплану в микрорайоне Сокол.
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