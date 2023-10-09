11 октября 2023 года состоится заседание десятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва.

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, в первом чтении будут рассмотрены законопроекты «Об изменении законов» (по вопросам совершенствования деятельности органов прокуратуры), «Об изменении кодексов» (по вопросу профилактики преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы в отношении несовершеннолетних), «Об изменении Закона Республики Беларусь «О торгово-промышленной палате», «О страховой деятельности», «Об изменении законов по вопросам деятельности религиозных организаций», «Об ответственном обращении с животными», «Об изменении законов по вопросам охраны озонового слоя», «Об изменении Воздушного кодекса Республики Беларусь», «Об изменении Закона Республики Беларусь «О ветеринарной деятельности», «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мелиорации земель».

Во втором чтении будет рассмотрен проект закона «Об изменении кодексов» (по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности).

В одном чтении планируется рассмотреть законопроекты «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года», «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами –– членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности», «Аб ратыфікацыі Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Ісламскай Рэспублікі Пакістан аб адмене візавых патрабаванняў для ўладальнікаў дыпламатычных і службовых (афіцыйных) пашпартоў».