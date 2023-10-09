Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси за январь-август 2023 года составило $23,5 млн (в январе-апреле оно было положительное в размере $203,3 млн). Об этом свидетельствуют данные Нацбанка Беларуси.

Согласно данным, внешнеторговый оборот Беларуси за январь-август 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,2% и составил $61,8558 млрд.

Экспорт вырос на 5,2% до $30,9161 млрд, импорт - на 20,2% до $30,9397 млрд.

Внешняя торговля товарами в январе-августе 2023 года выросла по сравнению с январем-августом 2022 года на 14,1% и составила $52,6082 млрд. Импорт товаров увеличился на 20,3% и составил $27,2204 млрд, экспорт - на 8,2% и составил $25,3878 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $1832,6 млн.

Внешняя торговля услугами в январе-августе 2023 года выросла по сравнению с январем-августом 2022 года на 2,4% и составила $9,2476 млрд. Экспорт услуг упал на 6,6% и составил $5,5283 млрд, импорт вырос на 19,6% и составил $3,7193 млрд. Положительное сальдо торговли услугами составило $1809,1 млн.