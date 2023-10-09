12 октября 2023 года в НАН Беларуси состоится открытие II Форума и выставки IT-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси», приуроченных к 95-летию Национальной академии наук Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на II Форуме IТ-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси» будет организована выставка значимых отечественных разработок в области искусственного интеллекта и робототехники; презентация белорусской цифровой платформы искусственного интеллекта; проведение открытого конкурса «Лидеры искусственного интеллекта в Беларуси-2023»; работа тематических секций и круглого стола.

В этот же день после открытия выставки «Искусственный интеллект в Беларуси» состоится торжественное открытие архитектурно-художественной композиции «Золотое кольцо белорусской науки» и церемония закладки капсулы с посланием потомкам.

13 октября пройдет собрание научной общественности, посвященное 95-летию НАН Беларуси, где будут награждены лучшие ученые страны. В холле второго этажа Президиума НАН Беларуси можно будет ознакомиться с экспозициями гуманитарного профиля: археологической, выставкой современных книжных изданий, выставкой литературы, посвященной истории Академии наук. В свободном доступе будет находиться обновленная постоянно действующая выставка “Достижения отечественной науки - производству”, музей истории НАН Беларуси.

В дни юбилейных торжеств 10-13 октября пройдет IV Международная научно-практическая конференция «Наука – основа нашей государственности». Программа конференции включает фундаментальные и прикладные вопросы создания наукоемких технологий, материалов и продуктов по прорывным направлениям развития науки.