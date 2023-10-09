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ЭКОНОМИКА РБ


МВФ УЛУЧШИЛ ОЦЕНКУ РОСТА ВВП БЕЛАРУСИ


14:15 10.10.2023

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку восстановительного роста экономики Беларуси в 2023-2024 годах после падения на 4,7% в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные в опубликованном сегодня октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook).

Согласно обновленному прогнозу МВФ, ВВП Беларуси в 2023 году может вырасти на 1,6% (в апрельском обзоре прогнозировался рост на 0,7%), в 2024 году - на 1,3% (1,2%).

МВФ также улучшил свой прогноз по инфляции в Белоруссии. Так, по оценке экспертов фонда, инфляция в стране в 2023 году замедлится до 4,7% (предыдущий прогноз - 7,5%) с 12,8% в 2022 году, но в следующем году она вырастет до 5,7% (10,1%), передает Интерфакс.

Оценка профицита счета текущих операций платежного баланса Беларуси в 2023 году улучшена до 2,7% ВВП с 1,3% ВВП в предыдущем прогнозе, в 2024 году - до 2% ВВП с 1,6% ВВП.

В начале октября Всемирный банк улучшил свой прогноз роста ВВП Беларуси в этом году до 3% с 0,6%. ЕББР в конце сентября также улучшил свой прогноз и теперь ожидает увеличения белорусской экономики на 2% в этом году (ранее прогнозировалось снижение на 1%). ЕАБР ожидает, что ВВП Беларуси в текущем году возрастет на 2,2%.

В 2022 году ВВП страны упал на 4,7% после роста на 2,3% в 2021 году. На 2023 год белорусские власти утвердили целевой прогноз с увеличением ВВП на 3,8%. Такой же целевой прогноз утвержден на 2024 год.
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