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ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНЫ ФАКТЫ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ В ХОДЕ ОСЕННЕГО СЕВА


13:54 10.10.2023

Комитет госконтроля Гродненской области установил факты несоблюдения технологических регламентов при проведении осенней посевной кампании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, в 17 сельскохозяйственных организациях выявлены факты ненадлежащего сева по причине неисправности посевных агрегатов и неподготовленности почвы. Например, в ОАО «Кошелево-Агро» Новогрудского района из-за изношенности рабочих органов посевного агрегата, частичного отсутствия дисков и прикатывающих колес часть семян озимых зерновых на поле площадью 20 га оставалась не заделанной в почву.

Отдельными хозяйствами сев озимого ячменя осуществлялся без внесения фосфорных удобрений (в ОАО «Орля» Щучинского района таким образом посеяно 400 га, в КСУП «Бородичи» Зельвенского района – 137 га). В ряде сельхозорганизаций Щучинского, Зельвенского, Ивьевского и Свислочского районов не приняты надлежащие меры по обеспечению сохранности минеральных удобрений.

Информация о выявленных недостатках направлена в райисполкомы для принятия незамедлительных мер реагирования. По установленным фактам нарушения технологической дисциплины к дисциплинарной ответственности привлечено 8 человек.
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