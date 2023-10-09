Комитет госконтроля Гродненской области установил факты несоблюдения технологических регламентов при проведении осенней посевной кампании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, в 17 сельскохозяйственных организациях выявлены факты ненадлежащего сева по причине неисправности посевных агрегатов и неподготовленности почвы. Например, в ОАО «Кошелево-Агро» Новогрудского района из-за изношенности рабочих органов посевного агрегата, частичного отсутствия дисков и прикатывающих колес часть семян озимых зерновых на поле площадью 20 га оставалась не заделанной в почву.

Отдельными хозяйствами сев озимого ячменя осуществлялся без внесения фосфорных удобрений (в ОАО «Орля» Щучинского района таким образом посеяно 400 га, в КСУП «Бородичи» Зельвенского района – 137 га). В ряде сельхозорганизаций Щучинского, Зельвенского, Ивьевского и Свислочского районов не приняты надлежащие меры по обеспечению сохранности минеральных удобрений.

Информация о выявленных недостатках направлена в райисполкомы для принятия незамедлительных мер реагирования. По установленным фактам нарушения технологической дисциплины к дисциплинарной ответственности привлечено 8 человек.