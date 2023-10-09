За сентябрь 2023 года в Беларуси реализовано 2058 легковых автомобилей. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Таким образом, результаты сентября оказались немного выше, чем показатели продаж августа – на 0,8%.

БАА отмечает, что по сравнению с сентябрем 2022 года количество проданных легковых авто возросло более чем в 5 раз, а итоги первых 9 месяцев 2023 года превышают продажи аналогичного периода 2022 года на 13,2%.

«Все это говорит о том, что ситуация на автомобильном рынке стабилизируется, и после нескольких лет стремительного падения продажи новых легковых автомобилей могут начать постепенно расти. Этому способствует появление новых автомобильных брендов на рынке», - говорится в сообщении БАА.

По итогам сентября лидирующую позицию на рынке по-прежнему занимает бренд Geely, реализовав за месяц 1365 авто.