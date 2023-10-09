|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СЕНТЯБРЬ В БЕЛАРУСИ ПРОДАНО ЧУТЬ БОЛЕЕ 2 ТЫС. НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
13:27 10.10.2023
За сентябрь 2023 года в Беларуси реализовано 2058 легковых автомобилей. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).
Таким образом, результаты сентября оказались немного выше, чем показатели продаж августа – на 0,8%.
БАА отмечает, что по сравнению с сентябрем 2022 года количество проданных легковых авто возросло более чем в 5 раз, а итоги первых 9 месяцев 2023 года превышают продажи аналогичного периода 2022 года на 13,2%.
«Все это говорит о том, что ситуация на автомобильном рынке стабилизируется, и после нескольких лет стремительного падения продажи новых легковых автомобилей могут начать постепенно расти. Этому способствует появление новых автомобильных брендов на рынке», - говорится в сообщении БАА.
По итогам сентября лидирующую позицию на рынке по-прежнему занимает бренд Geely, реализовав за месяц 1365 авто.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2023
Курсы в банках
на 10.10.2023
Конвертация в банках
на 10.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте