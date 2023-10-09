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ЭКОНОМИКА РБ


КГК БЕЛАРУСИ ЗАПУСКАЕТ КОРОТКИЙ НОМЕР ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ


12:50 10.10.2023

Комитет госконтроля открывает с 10 по 12 октября «горячую» линию по вопросам качества техники, выпускаемой предприятиями республики в различных сферах (машиностроение, сельхозтехника, автомобили и т.д.) и организации ее сервисного обслуживания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, на короткий номер 191 можно сообщить: о наиболее частых и типичных отказах (дефектах) техники; о заводских недостатках, которые длительное время не устраняются предприятием-изготовителем; о проблемах, связанных с обеспеченностью запасными частями для технического обслуживания и ремонта техники; о завышении стоимости на ремонтные работы и запчасти; о ненадлежащей работе сервисных служб (некачественный ремонт, затягивание сроков ремонта, очередь на сервисное обслуживание и т.д.).

Кроме того, можно высказать предложения по повышению качества отечественной техники, доступности ее покупки, актуальности стимулирующих финансовых инструментов.
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