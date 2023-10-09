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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУСЫ СМОГУТ ПРИОБРЕСТИ СРУБЫ ДОМОВ ПЛОЩАДЬЮ 50 И 60 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
12:17 10.10.2023
Некоторое время назад лесохозяйственные учреждения освоили производство срубов домов и бань.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Милесхоза, белорусам приглянулись различные варианты. В лидерах - дом из оцилиндрованной древесины.
В настоящее время лесхозы уже готовы предложить населению дома меньшей площадью: 50 и 60 квадратных метров. Ожидается, что они станут наиболее востребованными у населения.
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