ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛОРУСЫ СМОГУТ ПРИОБРЕСТИ СРУБЫ ДОМОВ ПЛОЩАДЬЮ 50 И 60 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

12:17 10.10.2023 Некоторое время назад лесохозяйственные учреждения освоили производство срубов домов и бань. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Милесхоза, белорусам приглянулись различные варианты. В лидерах - дом из оцилиндрованной древесины. В настоящее время лесхозы уже готовы предложить населению дома меньшей площадью: 50 и 60 квадратных метров. Ожидается, что они станут наиболее востребованными у населения.