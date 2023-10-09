Около 1200 грузовиков ожидают въезда в Литву. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 более 1300 фур фиксируется перед сопредельными европейскими пунктами пропуска. Самый загруженный маршрут проходит через литовский Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы за сутки оформили менее 10% грузовиков», - говорится в сообщении.

В латвийском погранпереходе Патерниеки (Григоровщина) сопредельная сторона выполнила норму по пропуску на 50%, в польском — Кукурыки (Козловичи) — на 64%.

Незначительное количество легкового транспорта ожидает оформления перед литовским погранпереходом Райгардас (Привалка).