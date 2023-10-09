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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ


10:47 10.10.2023

Департамент по энергоэффективности проводит конкурс в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе департамента, конкурс проводится в 2023 году в номинации «Лучший специалист в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности».

Принять участие в конкурсе могут специалисты Департамента по энергоэффективности, региональных управлений по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, подчиненных организаций, имеющих опыт работы в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности не менее 3 лет.

Целями проведения конкурса являются: содействие развитию энергосбережения и повышения энергоэффективности; повышение авторитета специалистов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности; выявление наиболее профессионального специалиста в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, информирование о его достижениях.

Документы для участия в конкурсе направляются в секретариат конкурсной комиссии в срок не позднее 25 октября 2023 года по адресу: Минск, пл. Свободы, 17.

Оценка представленных документов, подведение итогов конкурса осуществляются не позднее 8 ноября 2023 года.
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