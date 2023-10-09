|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКАЯ, ГРОДНЕНСКАЯ И МИНСКАЯ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛИ СЕВ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ
10:31 10.10.2023
Брестская, Гродненская и Минская области завершили сев озимых зерновых.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в республике посеяно озимых зерновых на зерно на 1398,3 тыс. га, или 91,0% к плану.
В Беларуси на 10 октября намолочено 8287,1 тыс. тонн зерна с учетом рапса, из них 7246,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой).
Уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики: убрано 107,6 тыс. га и намолочено 864,8 тыс. тонн при урожайности 80,4 ц/га.
Собрано 18570,7 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.
Завершили уборку гречихи Брестская, Гродненская, Минская и Гомельская области: намолочено 50,9 тыс. тонн при урожайности 14,5 ц/га.
Сельхозорганизации завершают уборку картофеля. К настоящему моменту накопано 654,6 тыс. тонн картофеля пи урожайности 353,7 ц/га.
Аграрии накопали 2016,1 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 456,3 ц/га.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2023
Курсы в банках
на 10.10.2023
Конвертация в банках
на 10.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте