Брестская, Гродненская и Минская области завершили сев озимых зерновых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в республике посеяно озимых зерновых на зерно на 1398,3 тыс. га, или 91,0% к плану.

В Беларуси на 10 октября намолочено 8287,1 тыс. тонн зерна с учетом рапса, из них 7246,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой).

Уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики: убрано 107,6 тыс. га и намолочено 864,8 тыс. тонн при урожайности 80,4 ц/га.

Собрано 18570,7 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.

Завершили уборку гречихи Брестская, Гродненская, Минская и Гомельская области: намолочено 50,9 тыс. тонн при урожайности 14,5 ц/га.

Сельхозорганизации завершают уборку картофеля. К настоящему моменту накопано 654,6 тыс. тонн картофеля пи урожайности 353,7 ц/га.

Аграрии накопали 2016,1 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 456,3 ц/га.