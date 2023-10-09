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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕПОЗИТЫ НА СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ В БЕЛАРУСИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ БОЛЕЕ 131 ТЫС. МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ


09:48 10.10.2023

На 1 октября 2023 г. для многодетных семей открыто 131 015 депозитных счетов «Семейный капитал».

По данным Министерства труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82,6 тыс. счетов на $826 млн.

Размер семейного капитала по этой программе назначается в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 48,4 тыс. депозитных счетов на Br1,2 млрд.

В рамках этой программы размер семейного капитала с 1 января 2023 года составляет Br29,9 и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года включительно.

По состоянию на 1 октября 2023 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 77 334 заявления. Из них на цели улучшения жилищных условий – 63 286, на получение медицинских услуг – 8 094, на получение образования – 5 949, на приобретение товаров для инвалидов – 5.

Принято 74 332 решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 15 749, Витебская – 7225, Гомельская область – 12 036, Гродненская область – 8839, Минская – 12 783, Могилевская – 7521, Минск – 10 179.
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