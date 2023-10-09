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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ УРОВЕНЬ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ДОСТИГ 10-ЛЕТНЕГО МАКСИМУМА
09:16 10.10.2023
Уровень загрузки производственных мощностей достиг 10-летнего максимума, сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Конъюнктурный опрос руководителей промышленных предприятий, проведенный НИЭИ Минэкономики в сентябре текущего года, зафиксировал преобладание позитивных настроений топ-менеджеров. Более 80% опрошенных сообщили о росте (43%) либо сохранении (39%) на прежнем уровне объемов выпуска. Каждый третий рассказал об увеличении спроса на производимую продукцию. Средний период обеспеченности заказами с июля остается неизменным, превышая 3 месяца», - говорится в сообщении.
Уровень загрузки производственных мощностей в среднем по промышленности составил 70%. Это максимальное значение данного показателя с сентября 2013 года.
При этом наблюдается тренд на снижение складских запасов: треть опрошенных отметила их сокращение.
На предприятиях растет занятость. 92% руководителей предприятий сообщили о сохранении или росте численности работников.
В ближайшей перспективе директора прогнозируют сохранение наблюдаемой динамики спроса на свою продукцию и текущего уровня занятости, а также дальнейший рост объемов производства.
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