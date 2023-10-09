В III квартале 2023 г. наблюдалось снижение цен на популярные у белорусских потребителей виды черного металлопроката, который обеспечивает около четверти совокупного товарооборота ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, стоимость уголка и швеллера на биржевых торгах в сентябре по сравнению с июнем снизилась в среднем на 5-7%, а в целом с начала года данная продукция подешевела на 2-7%. Таким образом, в июле-сентябре участники биржевых торгов могли приобрести уголок по 2140 BYN/т (без НДС), а швеллер - 2495 BYN/т.

Аналогичная тенденция прослеживалась и в сегменте непокрытого листового проката. В зависимости от марки и типоразмера стоимость этих металлоизделий в III квартале снизилась на 3-7%: листовой горячекатаный прокат продавали в среднем по 2190 BYN/т, средневзвешенная котировка на холоднокатаный прокат сложилась на уровне 2210 BYN/т.

Стоимость черного металлопроката в Беларуси в значительной степени зависит от ситуации на российском рынке, где в последнее время активизировались инфляционные процессы. Это связано с увеличением потребления стали внутри страны, что помогает российским металлургическим комбинатам компенсировать падение экспортных поставок, но в то же время "разгоняет" цены на самые востребованные виды металлоизделий. Например, уголок и швеллер за сентябрь подорожали в среднем на 3-5%.

В Беларуси, для которой Россия является крупнейшим поставщиком стального проката, резких ценовых колебаний пока не наблюдается, чему в немалой степени способствует биржевая площадка, где за счет конкуренции между продавцами и применения ценового коридора с верхней границей удается сдерживать рост цен для белорусских покупателей.

В результате за 9 месяцев текущего года сумма сэкономленных средств при закупке металлопродукции резидентами Беларуси превысила 300 млн BYN.

В III квартале 2023 г. белорусские предприятия приобрели на биржевых торгах более 108,6 тыс. т черных металлов и изделий из них, а за январь-сентябрь - 337,4 тыс. т, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Повышенным спросом пользовалась арматура, уголок, швеллер и стальные трубы. Удельный вес этих изделий в общей сумме сделок с черным металлопрокатом составил почти 30%.

В число основных покупателей вошли строительные организации и предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства.