В проекте Целевого плана-2024 особое место занимает рост доходов в бюджетном секторе. Об этом заявил начальник главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономики Алексей Зубович в интервью итоговой передаче «Неделя» телеканала «Столичное телевидение».

Представитель Минэкономики напомнил, что на 2024 год запланирован рост ВВП на уровне 3,8%, реальных располагаемых денежных доходов населения – 3,5 %, инвестиций в основной капитал – 3,9%, экспорта товаров и услуг – 7,6%. Одновременно Правительству и Национальному банку установлена целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не выше 6 %.

«Для достижения важнейших параметров развития экономики уже разработан Целевой план. В настоящее время он согласовывается с заинтересованными государственными органами.

В промышленности предусмотрено увеличение объемов производства на 3,5% за счет максимальной дозагрузки мощностей и завершения модернизации действующих предприятий.

В сельском хозяйстве стоит задача по росту производства на 5,6%.

В строительстве планируем увеличение объемов строительства жилья, ремонта и реконструкции дорог, возведения объектов социальной инфраструктуры и строительства коммерческих объектов.

В IT-отрасли поставлена задача преломить негативную тенденцию и восстановить уровень 2022-го за счет разработки отечественного софта для внутреннего потребления, а также нарастить экспорт», – отметил Алексей Зубович, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Как подчеркнул в своем интервью начальник главного управления, рост производства должен сопровождаться увеличением продаж, как на внутреннем, так и на внешних рынках.

«Стоит задача поставить на экспорт товаров и услуг в объеме не менее 53 млрд долларов. Прирост экспорта будем обеспечивать за счет сохранения рынков сбыта в Российской Федерации, увеличения поставок в страны дальней дуги, прежде всего Азии и Африки, а также в Китай. Для помощи экспортерам в 2024 году сохраняются механизмы финансовой поддержки.

Выполнение производственной и экспортной программ, сдерживание инфляции в прогнозном коридоре позволит обеспечить рост доходов населения на уровне 3,5 %.

Особое место в Целевом плане занимает рост доходов в бюджетном секторе и предприятиях с низкой зарплатой», – резюмировал представитель Минэкономики.