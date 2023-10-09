ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭКОНОМИКИ: В ПРОЕКТЕ ЦЕЛЕВОГО ПЛАНА-2024 ОСОБОЕ МЕСТО ЗАНИМАЕТ РОСТ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ


17:56 09.10.2023

В проекте Целевого плана-2024 особое место занимает рост доходов в бюджетном секторе. Об этом заявил начальник главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономики Алексей Зубович в интервью итоговой передаче «Неделя» телеканала «Столичное телевидение».

Представитель Минэкономики напомнил, что на 2024 год запланирован рост ВВП на уровне 3,8%, реальных располагаемых денежных доходов населения – 3,5 %, инвестиций в основной капитал – 3,9%, экспорта товаров и услуг – 7,6%. Одновременно Правительству и Национальному банку установлена целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не выше 6 %.

«Для достижения важнейших параметров развития экономики уже разработан Целевой план. В настоящее время он согласовывается с заинтересованными государственными органами.

В промышленности предусмотрено увеличение объемов производства на 3,5% за счет максимальной дозагрузки мощностей и завершения модернизации действующих предприятий.

В сельском хозяйстве стоит задача по росту производства на 5,6%.

В строительстве планируем увеличение объемов строительства жилья, ремонта и реконструкции дорог, возведения объектов социальной инфраструктуры и строительства коммерческих объектов.

В IT-отрасли поставлена задача преломить негативную тенденцию и восстановить уровень 2022-го за счет разработки отечественного софта для внутреннего потребления, а также нарастить экспорт», – отметил Алексей Зубович, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Как подчеркнул в своем интервью начальник главного управления, рост производства должен сопровождаться увеличением продаж, как на внутреннем, так и на внешних рынках.

«Стоит задача поставить на экспорт товаров и услуг в объеме не менее 53 млрд долларов. Прирост экспорта будем обеспечивать за счет сохранения рынков сбыта в Российской Федерации, увеличения поставок в страны дальней дуги, прежде всего Азии и Африки, а также в Китай. Для помощи экспортерам в 2024 году сохраняются механизмы финансовой поддержки.

Выполнение производственной и экспортной программ, сдерживание инфляции в прогнозном коридоре позволит обеспечить рост доходов населения на уровне 3,5 %.

Особое место в Целевом плане занимает рост доходов в бюджетном секторе и предприятиях с низкой зарплатой», – резюмировал представитель Минэкономики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2023
валюта курс
EUR 3.5400
USD 3.3609
RUB 3.3334
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5392 +0.019
USD 3.3609 +0.0004
RUB 3.3334 -0.0035
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5300 3.5380
USD 3.3560 3.3600
RUB 3.3150 3.3320
подробнее

Конвертация в банках
на 09.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0515 1.0545
EUR/RUB 106.0200 106.6000
USD/RUB 100.7300 101.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте