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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНО ВКЛЮЧАТ ОТОПЛЕНИЕ В ДЕТСКИХ САДАХ И БОЛЬНИЦАХ
17:51 09.10.2023
В Гродно включат отопление в детских садах и больницах. Об этом сообщает Telegram-канал РУП «Гродноэнерго».
«С 10 октября в связи с понижением температуры наружного воздуха Гродненский горисполкомы распоряжением №01-11/1095 от 9 октября 2023 года согласовал включение систем отопления в детских дошкольных учреждениях образования, школах, лечебно-профилактических учреждениях, музеях, архивах, библиотеках, гостиницах и больницах», - говорится в сообщении.
Отмечается, что при температуре наружного воздуха выше +10°С отопление будет производиться в режиме протапливания.
Напомним, что решение о старте отопительного сезона принимают органы исполнительной власти, ориентируясь на температурные режимы: на улице должно быть +10°С и ниже градусов по Цельсию на протяжении 5 дней.
После объектов соцсферы следующие на очереди - квартиры и дома. Для этого должны установиться и продержаться пять дней среднесуточные +8°C и ниже. После жилого фонда настанет очередь административных, промышленных и других производственных зданий.
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