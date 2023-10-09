13 октября 2023 года нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Участие в республиканской благотворительной акции, приуроченной ко Дню матери и Дню отца, примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро нашей страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской нотариальной палате, в течение рабочего дня семьи, воспитывающие трех и более детей, а также детей-инвалидов, обратившись лично к нотариусу, могут получить консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по удостоверению соглашения о детях и брачных договоров, оформлению наследственных прав, составлению завещаний, отчуждению недвижимости и др.

Контактные данные и время работы нотариальных контор и бюро можно узнать здесь.