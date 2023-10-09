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ЭКОНОМИКА РБ
НОТАРИУСЫ БЕЛАРУСИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ БЕСПЛАТНО 13 ОКТЯБРЯ
17:40 09.10.2023
13 октября 2023 года нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов.
Участие в республиканской благотворительной акции, приуроченной ко Дню матери и Дню отца, примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро нашей страны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской нотариальной палате, в течение рабочего дня семьи, воспитывающие трех и более детей, а также детей-инвалидов, обратившись лично к нотариусу, могут получить консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по удостоверению соглашения о детях и брачных договоров, оформлению наследственных прав, составлению завещаний, отчуждению недвижимости и др.
Контактные данные и время работы нотариальных контор и бюро можно узнать здесь.
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