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ЭКОНОМИКА РБ
ПЯТЬ ГОРОДОВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОСТУПНЫ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «МОЙ ГОРОД»
16:43 09.10.2023
Пять городов Минской области доступны в мобильном приложении «Мой город».
Это Жодино, Несвиж, Мядель, Дзержинск и Солигорск.
Приложение является частью комплексного проекта «Умные города Беларуси»Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси». Оно позволяет горожанам получать простой и удобный доступ к государственным и частным организациям из одного приложения.
На данный момент ведется подготовительная работа по наполнению и запуску мобильного приложения «Мой город» в Борисове, Молодечно, Вилейке, Старых Дорогах, Логойске, Узде и Столбцах.
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