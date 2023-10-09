Пять городов Минской области доступны в мобильном приложении «Мой город».

Это Жодино, Несвиж, Мядель, Дзержинск и Солигорск.

Приложение является частью комплексного проекта «Умные города Беларуси»Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси». Оно позволяет горожанам получать простой и удобный доступ к государственным и частным организациям из одного приложения.

На данный момент ведется подготовительная работа по наполнению и запуску мобильного приложения «Мой город» в Борисове, Молодечно, Вилейке, Старых Дорогах, Логойске, Узде и Столбцах.