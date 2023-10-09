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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НЕЗАКОННЫЕ РУБКИ ЛЕСА ПРИЧИНИЛИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ВРЕД НА БОЛЕЕ 1,2 МЛН РУБЛЕЙ
15:44 09.10.2023
Коллегия комитета госконтроля Витебской области подвела итоги проверок организаций лесохозяйственной отрасли.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в ходе проверок выявлены приписки объемов работ по рубкам ухода в молодняках, недостача и порча лесопродукции, неединичные факты транспортировки неучтенной древесины. Лесхозами допущены незаконные рубки леса, окружающей среде причинен вред в сумме более 1,2 млн рублей.
По результатам проверок взыскано в бюджет и сэкономлено 3,3 млн рублей. К административной ответственности привлечены 2 лесхоза и 13 работников. Освобождено от занимаемых должностей 6 человек. Возбуждено 2 уголовных дела.
Участники коллегии проанализировали основные недостатки и нарушения, обсудили проблемные вопросы и пути их решения. Руководителям Витебского ГПЛХО и лесхозов предложено принять дополнительные меры по наведению порядка в лесу, соблюдению технологических процессов, усилить трудовую и исполнительскую дисциплину. Также предложено рассмотреть вопрос о соответствии занимаемых должностей отдельных руководителей лесхозов.
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