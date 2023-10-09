Ученые БГУ разработали экологически безопасный препарат «Грингард» для защиты посевов рапса от потерь, вызываемых неблагоприятными внешними условиями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, над ним работал коллектив сотрудников Научно-исследовательского института физико-химических проблем БГУ.

Препарат в виде концентрата эмульсии (КЭ) производится из доступного натурального отечественного сырья и представляет собой прозрачную вязкую жидкость с характерным хвойным запахом. Норма расхода средства составляет 1,0–1,3 литра на гектар посевов рапса. Препарат используется для опрыскивания растений в виде эмульсии, получаемой путем разбавления КЭ водой в 200–400 раз. После обработки на поверхности рапса образуется тонкая натуральная эластичная и воздухопроницаемая пленка, не препятствующая нормальному дыханию и росту растения. Препарат обладает также бактерицидным эффектом. Оптимальные сроки использования – 3-4 недели до уборки в начале посветления зеленого стручка.

Использование препарата «Грингард» способствует равномерному созреванию семян рапса, снижению в них содержания влаги и повышению масличности, а также препятствует растрескиванию стручков и, как следствие, потере семян в предуборочный и уборочный периоды.

Данный препарат является импортозамещающим и позволяет снизить затраты при выращивании рапса.

Кроме того, данное средство может применяться на посевах гороха, горчицы, льна и других культур, а также в качестве добавки к химическим препаратам для борьбы с вредителями и болезнями растений, повышая их эффективность за счет защиты от смывания атмосферными осадками.

Препарат «Грингард» прошел государственную регистрацию, внесен в Государственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Беларуси, а также активно применяется сельскохозяйственными предприятиями Беларуси, России и Казахстана.