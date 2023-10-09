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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ПРИНУДИТЕЛЬНО ВЗЫСКАЛИ 22,8 МЛН РУБЛЕЙ
14:13 09.10.2023
Налоговые инспекции Витебской области предприняли полный комплекс мер по недопущению задолженности по платежам в бюджет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-август 2023 года в принудительном порядке взыскано 22,8 млн рублей, или 1,3% общих поступлений области, в том числе 20,6 млн рублей – дебиторской задолженности.
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