ЭКОНОМИКА РБ

НАЛОГОВИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ПРИНУДИТЕЛЬНО ВЗЫСКАЛИ 22,8 МЛН РУБЛЕЙ

14:13 09.10.2023 Налоговые инспекции Витебской области предприняли полный комплекс мер по недопущению задолженности по платежам в бюджет. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-август 2023 года в принудительном порядке взыскано 22,8 млн рублей, или 1,3% общих поступлений области, в том числе 20,6 млн рублей – дебиторской задолженности.