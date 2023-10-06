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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ОТМЕЧАЕТ СОХРАНЯЮЩИЕСЯ В БЕЛАРУСИ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ КРЕДИТОВАНИЯ В НАЦВАЛЮТЕ
12:59 09.10.2023
В Беларуси сохранились высокие темпы кредитования в национальной валюте. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
«Рост задолженности по кредитам в белорусских рублях вырос на 2,2% м/м после 3% м/м в июле и 2,7% в июне. Ускорились темы роста кредитования населения — до 2,4% м/м после 1,7% м/м в июле, обеспечив более 44% общего прироста задолженности. Кредиты государственным предприятиям выросли на 1,8% м/м в августе, частному сектору — на 2% м/м после 1,9% м/м и 6,1% м/м в июле соответственно», - говорится в сообщении.
В ЕАБР считают, что рост кредитования на фоне устойчивого роста доходов населения продолжит поддерживать внутренний спрос.
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