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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ВВЕЛО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ


12:32 09.10.2023

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» ввело в эксплуатацию железобетонный резервуар №1 для хранения нефти на ЛПДС «Полоцк».

«В рамках реализуемой программы модернизации резервуарного парка для хранения нефти проведена реконструкция резервуара №1 на территории ЛПДС «Полоцк». Резервуар представляет собой заглубленную железобетонную конструкцию, объем составляет 30 тысяч кубических метров», - говорится в сообщении предприятия.

В ходе реконструкции с применением инновационных технологий и материалов проведены работы по ремонту днища, стен, опорных колонн, замене несущих балок и плит перекрытия резервуара. На резервуаре смонтировано новое технологическое оборудование, которое позволит осуществлять эксплуатацию в соответствии с нормативной документацией.
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