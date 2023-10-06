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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ВВЕЛО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ
12:32 09.10.2023
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» ввело в эксплуатацию железобетонный резервуар №1 для хранения нефти на ЛПДС «Полоцк».
«В рамках реализуемой программы модернизации резервуарного парка для хранения нефти проведена реконструкция резервуара №1 на территории ЛПДС «Полоцк». Резервуар представляет собой заглубленную железобетонную конструкцию, объем составляет 30 тысяч кубических метров», - говорится в сообщении предприятия.
В ходе реконструкции с применением инновационных технологий и материалов проведены работы по ремонту днища, стен, опорных колонн, замене несущих балок и плит перекрытия резервуара. На резервуаре смонтировано новое технологическое оборудование, которое позволит осуществлять эксплуатацию в соответствии с нормативной документацией.
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