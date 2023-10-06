ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ВВЕЛО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ

12:32 09.10.2023 ОАО «Гомельтранснефть Дружба» ввело в эксплуатацию железобетонный резервуар №1 для хранения нефти на ЛПДС «Полоцк». «В рамках реализуемой программы модернизации резервуарного парка для хранения нефти проведена реконструкция резервуара №1 на территории ЛПДС «Полоцк». Резервуар представляет собой заглубленную железобетонную конструкцию, объем составляет 30 тысяч кубических метров», - говорится в сообщении предприятия. В ходе реконструкции с применением инновационных технологий и материалов проведены работы по ремонту днища, стен, опорных колонн, замене несущих балок и плит перекрытия резервуара. На резервуаре смонтировано новое технологическое оборудование, которое позволит осуществлять эксплуатацию в соответствии с нормативной документацией.