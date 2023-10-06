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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ В 2024 ГОДУ ПЛАНИРУЮТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ОКОЛО 4 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ АВТОДОРОГ


12:28 09.10.2023

В Беларуси в 2024 году планируют отремонтировать более 4 тысяч километров автодорог. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.

«Мы очень сложно выходили из зимы. Вы сами видели, какая ямочность была на дорогах. Прежде всего надо ее устранить. Еще более сложные участки необходимо сделать текущим ремонтом. Без ущерба той реконструкции, которая была начата, и которая продолжается. С этим мы тоже справляемся», - сказал он.

По его словам, средств в этом году выделено 1,4 млрд рублей на реконструкцию и ремонт всех железнодорожных сетей.

«Планируем сделать около 3 тыс. км дорог. Модернизация, усовершенствование и покрытие, чтобы дальше дорога могла еще 7-8 лет отслужить. Деньги есть и на этот и на следующий год. На следующий год очень серьезная сумма предусмотрена на усовершенствование покрытия – порядка 2,2 млрд рублей. Сделаем более 4 тыс. км дорог», - сказал министр.
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