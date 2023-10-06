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ЭКОНОМИКА РБ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КВАРТИР НА РЫНКЕ АРЕНДЫ В МИНСКЕ В СЕНТЯБРЕ СНИЗИЛИСЬ
11:46 09.10.2023
В сентябре спрос и предложение квартир на рынке аренды в Минске снизились.
Как пишет Realt, динамика на рынке аренды квартир в этом году развивается в соответствии с сезонными факторами. Вслед за повышенным ажиотажем в летние месяцы в сентябре наблюдалось закономерное снижение спроса: по данным Google Trends, количество поисковых запросов «снять квартиру в Минске» по итогу месяца снизилось на 23%.
В прошлые годы спрос оставался высоким с начала лета и до середины осени.
Также в первый месяц осени заметно снизилось предложение — после ажиотажа рынок просто не успел пополниться новыми объектами. Как результат, количество свободных квартир за месяц сократилось на 8,3%. Больше всего поредели сегменты 1- и 2-комнатных квартир, выбор которых снизился на 11% и 10% соответственно.
В результате высокого спроса в июне-августе с рынка были вымыты наиболее бюджетные предложения, на замену которым пришло меньше объектов и по более высоким ценам. В сентябре рост цен продолжился. Однако исключением стали 3-комнатных квартиры, аренды которых стала дешевле в среднем на 1,1%. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $287 (рост на 0,3%); 2-комнатные квартиры — $369 (рост на 1,9%); 3-комнатные квартиры — $470 (снижение на 1,1%).
За последний год аренда «однушек» и «двушек» в белорусской столице подорожала на 8%.
За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в аренду снизилась на 0,05 процентных пункта. Максимальная доходность валютных депозитов за тот же период не изменилась и составляет 1,5%. Таким образом, сдача квартир в аренду превышает максимальный доход от валютных депозитов в 4 раза.
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