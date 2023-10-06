|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ГРУЗОВИКОВ НА ЛИТОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ СТОЯТ В ОЧЕРЕДИ НА ВЫЕЗД В ЕС – ГПК БЕЛАРУСИ
10:45 09.10.2023
Литовское направление остается самым загруженным на пути в ЕС — здесь оформления ожидают более 1100 грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«В субботу контрольные службы Мядининкая (Каменный Лог) приняли на свою территорию всего 5% авто от пропускной способности, т.е. всего 1 фуру в час из 31 возможной. Сотрудники остальных литовских погранпереходов с пятницы оформили 42% большегрузов», - говорится в сообщении.
В латвийском пункте пропуска Патерниеки (Григоровщина) выполнили норму на 49%.
«По состоянию на 10:00 наибольшая очередь легкового транспорта фиксируется перед польским погранпереходом Тересполь (Брест). Его сотрудники за два дня пропустили на свою территорию 39% авто от нормы. Незначительное количество транспорта ожидает въезда в ЕС перед всеми литовскими пунктами пропуска», - информирует ГПК.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 06.10.2023
Курсы в банках
на 09.10.2023
Конвертация в банках
на 09.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте