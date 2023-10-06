Литовское направление остается самым загруженным на пути в ЕС — здесь оформления ожидают более 1100 грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«В субботу контрольные службы Мядининкая (Каменный Лог) приняли на свою территорию всего 5% авто от пропускной способности, т.е. всего 1 фуру в час из 31 возможной. Сотрудники остальных литовских погранпереходов с пятницы оформили 42% большегрузов», - говорится в сообщении.

В латвийском пункте пропуска Патерниеки (Григоровщина) выполнили норму на 49%.

«По состоянию на 10:00 наибольшая очередь легкового транспорта фиксируется перед польским погранпереходом Тересполь (Брест). Его сотрудники за два дня пропустили на свою территорию 39% авто от нормы. Незначительное количество транспорта ожидает въезда в ЕС перед всеми литовскими пунктами пропуска», - информирует ГПК.