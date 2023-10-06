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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ СТАРТОВАЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
10:31 09.10.2023
В Мингорисполкоме принято решение о старте включения с 9 октября 2023 года отопления в жилищном фонде, общежитиях, общегородских банях, учреждениях образования, театрах. Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.
Отмечается, что подача тепла в жилфонд происходит не одномоментно. Пуск отопления занимает 3-5 дней.
Так, в социальных объектах столицы отопительный сезон начался 6 октября. Тогда тепло получили школы и дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения и другие потребители первой очереди.
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