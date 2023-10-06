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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА БЕЛАРУСИ НА 2024 ГОД УВЕЛИЧИТСЯ ДО 4,751 МЛРД РУБЛЕЙ
10:29 09.10.2023
Проект бюджета Беларуси на 2024 год, который одобрили две палаты парламента страны, предусматривает дефицит в размере 4,751 млрд рублей, в то время как бюджет на текущий год был принят с дефицитом 3,174 млрд рублей.
Доходы бюджета предусматриваются в объеме 39,906 млрд рублей, расходы — 44,657 млрд рублей.
Расходы на национальную оборону вырастут на 29% и запланированы в сумме 3,58 млрд, в том числе 3,41 млрд рублей – на финансирование армии.
Расходы на содержание силового блока в 2024 году вырастут на 14,7% и составят 4,67 млрд рублей, в частности на содержание органов внутренних дел будет потрачено 1,76 млрд (+18,1%), погранслужбу — 473 млн (+21%), уголовно-исполнительную систему — 394 млн (+13%), госбезопасность — 393 млн (+17%), прокуратуру — 162 млн (+13%).
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