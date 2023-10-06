За прошедшие сутки электроснабжение нарушалось в 842 населенных пунктах страны. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

«В Беларуси сохраняются сложные погодные условия, обусловленные действием штормового циклона. 8 октября порывы ветра в ряде регионов республики достигали 25-30 м/с. Больше всего от последствий непогоды пострадали Бобруйский, Пуховичский, Барановичский, Гомельский, Минский районы. Падение деревьев и веток на линии электропередачи стало основной причиной отключений», - говорится в сообщении.

Согласно информации, в восстановительных работах было задействовано 231 аварийная бригада и 242 единиц техники.

По данным на утро 9 октября, перебои в электроснабжении зафиксированы в 11 населенных пунктах.