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ЭКОНОМИКА РБ
СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР ОТКЛЮЧИЛ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В 842 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ БЕЛАРУСИ
09:55 09.10.2023
За прошедшие сутки электроснабжение нарушалось в 842 населенных пунктах страны. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
«В Беларуси сохраняются сложные погодные условия, обусловленные действием штормового циклона. 8 октября порывы ветра в ряде регионов республики достигали 25-30 м/с. Больше всего от последствий непогоды пострадали Бобруйский, Пуховичский, Барановичский, Гомельский, Минский районы. Падение деревьев и веток на линии электропередачи стало основной причиной отключений», - говорится в сообщении.
Согласно информации, в восстановительных работах было задействовано 231 аварийная бригада и 242 единиц техники.
По данным на утро 9 октября, перебои в электроснабжении зафиксированы в 11 населенных пунктах.
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