|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО БОЛЕЕ 8,2 МЛН ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА
09:38 09.10.2023
В Беларуси на 9 октября намолочено 8229,1 тыс. т зерна с учетом рапса, из них 7193,9 тыс. т зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде,
Брестская и Минская области завершили сев озимых зерновых.
По республике посеяно 1381,4 тыс. га озимых зерновых на зерно, или 89,9% к плану.
Уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики: на сегодня убрано 101,4 тыс. га и намолочено 813,4 тыс. тонн этой культуры при урожайности 80,2 ц/га.
Зеленой массы кукурузы собрано 18232,8 тыс. тонн.
Завершили уборку гречихи Брестская, Гродненская, Минская и Гомельская области: намолочено 50,7 тыс. тонн при урожайности 14,5 ц/га.
Сельхозорганизации страны накопали 640,6 тыс. тонн картофеля при урожайности 353,7 ц/га и 1933,3 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 171,8 ц/га.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 06.10.2023
Курсы в банках
на 09.10.2023
Конвертация в банках
на 09.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте