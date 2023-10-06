В Беларуси на 9 октября намолочено 8229,1 тыс. т зерна с учетом рапса, из них 7193,9 тыс. т зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде,

Брестская и Минская области завершили сев озимых зерновых.

По республике посеяно 1381,4 тыс. га озимых зерновых на зерно, или 89,9% к плану.

Уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики: на сегодня убрано 101,4 тыс. га и намолочено 813,4 тыс. тонн этой культуры при урожайности 80,2 ц/га.

Зеленой массы кукурузы собрано 18232,8 тыс. тонн.

Завершили уборку гречихи Брестская, Гродненская, Минская и Гомельская области: намолочено 50,7 тыс. тонн при урожайности 14,5 ц/га.

Сельхозорганизации страны накопали 640,6 тыс. тонн картофеля при урожайности 353,7 ц/га и 1933,3 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 171,8 ц/га.