За январь-сентябрь 2023 года доходы консолидированного бюджета Брестской области составили 1899,4 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, более 80% бюджета обеспечено за счет шести налогов: подоходного налога (45,6%), налога на прибыль (10,6%), налога на добавленную стоимость (7,8%), налога на недвижимость (6,2%), акцизов (6,0%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале (4,2%).

По степени участия регионов в формировании доходов бюджета области значимые позиции традиционно принадлежат плательщикам Бреста, обеспечившим 40,8% всех поступлений (Ленинский район – 24,9%, Московский район – 15,9%). Также значительный вклад внесли плательщики Барановичей – 12,7%, Пинска – 6,7%, Кобринского района – 4,9%, Березовского района – 4,3%.