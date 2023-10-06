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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО ПОЧТИ 1,9 МЛРД РУБЛЕЙ
09:24 09.10.2023
За январь-сентябрь 2023 года доходы консолидированного бюджета Брестской области составили 1899,4 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, более 80% бюджета обеспечено за счет шести налогов: подоходного налога (45,6%), налога на прибыль (10,6%), налога на добавленную стоимость (7,8%), налога на недвижимость (6,2%), акцизов (6,0%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале (4,2%).
По степени участия регионов в формировании доходов бюджета области значимые позиции традиционно принадлежат плательщикам Бреста, обеспечившим 40,8% всех поступлений (Ленинский район – 24,9%, Московский район – 15,9%). Также значительный вклад внесли плательщики Барановичей – 12,7%, Пинска – 6,7%, Кобринского района – 4,9%, Березовского района – 4,3%.
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