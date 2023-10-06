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ЭКОНОМИКА РБ
БФФПП ПРОВЕДЕТ 13 ОКТЯБРЯ ОЧЕРЕДНУЮ БИРЖУ СУБКОНТРАКТОВ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
18:11 06.10.2023
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) при содействии Министерства экономики 13 октября 2023 года организует для субъектов малого и среднего предпринимательства очередные прямые онлайн переговоры по импортозамещению с крупными предприятиями страны.
Как сообщается на сайте БФФПП, переговоры запланированы с 10:00 до 12:00 часов с ОАО «Институт БЕЛОРГСТАНКИПРОМ», ОАО «Станкозавод «Красный Борец», ОАО «СтанкоГомель», ОАО «Станкостроительный завод им. С.М.Кирова», ОАО «МЗАЛ им. П.М. Машерова», ОАО «МЗОР», ОАО «ВИСТАН», ОАО «МИСОМ ОП», ОАО «Гомельский завод станков и узлов», ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей», ОАО «БелТАПАЗ», подведомственными Министерству промышленности.
Срок приема заявок: до 12 октября 2023 года.
Ознакомиться с перечнем продукции и заполнить заявку на участие можно здесь.
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