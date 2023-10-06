Уровень деловой активности в Беларуси растет. Об этом заявила директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович в опубликованном сегодня интервью газете «Рэспублiка».

«За семь месяцев текущего года зарегистрировано 6,5 тысячи новых юрлиц – почти на полторы тысячи больше, чем в январе-июле прошлого года. Прирост наблюдаем не только в Минске, но и в регионах. Если смотреть на темпы прироста, то остальные области опережают столицу и столичный регион», - рассказала Ольга Русинович, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

По ее словам, чаще всего новые бизнесы появляются в торговле, промышленности, транспорте строительстве. На эти сферы приходится более 60% новых субъектов предпринимательской деятельности.

«Количественный рост способствует и положительным качественным изменениям в секторе. Так, например, доля малого и среднего предпринимательства в экспорте товаров возросла с 39% в 2022 году до 45% в текущем году, в экспорте услуг – с 49% до 52% соответственно. Растет вклад МСП в пополнение бюджета. Его субъекты обеспечивают более 35% контролируемых налоговыми органами платежей. За семь месяцев текущего года объемы налоговых платежей увеличились на 12,6%», – проинформировала чиновник.