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ЭКОНОМИКА РБ
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧНЕТСЯ С 9 ОКТЯБРЯ
17:24 06.10.2023
Отопительный сезон в Витебской области начнется с 9 октября. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета.
«В понедельник тепло поступит в детские сады, школы, больницы, медучреждения, гостиницы, музеи, архивы и другие объекты данной категории», - говорится в сооб0ении.
В жилфонде батареи потеплеют, как только среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составит восемь градусов тепла.
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