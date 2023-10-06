ЭКОНОМИКА РБ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧНЕТСЯ С 9 ОКТЯБРЯ

17:24 06.10.2023 Отопительный сезон в Витебской области начнется с 9 октября. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета. «В понедельник тепло поступит в детские сады, школы, больницы, медучреждения, гостиницы, музеи, архивы и другие объекты данной категории», - говорится в сооб0ении. В жилфонде батареи потеплеют, как только среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составит восемь градусов тепла.