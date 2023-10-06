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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» НАЧАЛА ОСВАИВАТЬ РЫНОК НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
15:39 06.10.2023
Представители бобруйской кондитерской фабрики «Красный пищевик» заключили долгосрочный внешнеторговый договор с партнерами из города Окленд (крупнейший город в Новой Зеландии).
Как сообщает Telegram-канал концерна «Белгоспищепром», первую пробную поставку сладостей на предприятии осуществили в конце сентября: отгрузили 42 наименования продукции, среди которой зефир мармелад, драже, халва, пастила, конфеты, паста, козинаки и шоколад.
По словам заместителя директора по коммерческим вопросам ОАО «Красный пищевик» Александра Горбатенко, на сегодня в экспортном портфеле кондитерской фабрики «Красный пищевик» 17 стран мира. Сладости из Бобруйска знают в Армении, Грузии, Израиле, США, Узбекистане, Латвии, Эстонии, Азербайджане и т.д.
Из недавно освоенных экспортных направлений – рынки Болгарии и Канады.
К слову, «Красный пищевик» постоянно обновляет линейки существующей продукции и разрабатывает новые виды, чтобы соответствовать вкусовым предпочтениям сладкоежек из разных стран.
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