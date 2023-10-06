Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз топливных насосов и ноутбуков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, граждане оборудовали в своих авто тайники, где спрятали ноутбуки и топливные насосы на сумму порядка 80 тыс. рублей.

В первом случае гражданин Беларуси следовал из Литвы через пункт пропуска «Привалка». Выбрав «красный» коридор, он подал пассажирскую таможенную декларацию, в которой указал легковой автомобиль Citroen C5 2003 г.в. с целью оформления временного ввоза.

Авто направили на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. На полученной сканограмме таможенники заметили нетипичные «детали» внутри спинок задних пассажирских сидений. Демонтировав сиденья, сотрудники таможни извлекли 24 топливных насоса высокого давления AUDI BPF стоимостью порядка 14 тыс. рублей.

Во втором случае в пункте пропуска «Котловка» «довложения» в виде 9 ноутбуков Macbook Air нашли в тайнике, оборудованном в днище легкового автомобиля Volvo XC90 2008 г.в. Владелец авто, 44-летний белорус, также следовал из Литвы. Стоимость спрятанных ноутбуков составила более 65 тыс. рублей.

Гродненской региональной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.2 ст.15.1 КоАП Республики Беларусь (перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию с сокрытием от таможенного контроля). За данное нарушение помимо штрафа в размере до тридцати базовых величин (сегодня это до 1 110 рублей) граждане могут остаться без товаров и транспортных средств, так как статьей предусмотрена их возможная конфискация.

В обоих случаях как товары, так и легковые автомобили изъяты до решения суда.