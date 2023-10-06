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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ МИНПРОМА БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ В РОССИЮ НА 40%


14:18 06.10.2023

Предприятия Минпрома Беларуси в январе-августе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили экспорт в Россию более чем на 40%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, товарооборот промпредприятий Беларуси с Россией за такой же период возрос на треть и превысил $5 млрд.

Всего же промышленные предприятия сотрудничают с более чем 70 российскими регионами.

Положительная динамика свидетельствует о: наращивании темпов сотрудничества за счет взаимовыгодных совместных проектов и программ, реализации договоренностей по увеличению объема товарооборота и поддержке хозяйствующих субъектов в развитии партнерских отношений между промышленными предприятиями двух стран.
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