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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ МИНПРОМА БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ В РОССИЮ НА 40%
14:18 06.10.2023
Предприятия Минпрома Беларуси в январе-августе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили экспорт в Россию более чем на 40%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, товарооборот промпредприятий Беларуси с Россией за такой же период возрос на треть и превысил $5 млрд.
Всего же промышленные предприятия сотрудничают с более чем 70 российскими регионами.
Положительная динамика свидетельствует о: наращивании темпов сотрудничества за счет взаимовыгодных совместных проектов и программ, реализации договоренностей по увеличению объема товарооборота и поддержке хозяйствующих субъектов в развитии партнерских отношений между промышленными предприятиями двух стран.
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