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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДОТВРАТИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМИ ЗАПРЕЩЕННЫХ ГЕРБИЦИДОВ
14:02 06.10.2023
Комитет госконтроля Витебской области предотвратил использование гербицидов, запрещенных для обработки сельскохозяйственных земель.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в Сенненском районе была объявлена процедура закупки комплекса мероприятий по уничтожению площадей произрастания борщевика Сосновского. При этом проведение мероприятий планировалось с использованием гербицидов Террсан, применение которых допустимо только на несельскохозяйственных землях (данные гербициды отрицательно влияют на всхожесть сельхозкультур в дальнейшем).
По требованию КГК Витебской области процедура закупки данных гербицидов на сумму более 32 тыс. рублей отменена.
При этом изучение ситуации в целом по Витебской области показало, что гербициды Террсан используются также в других районах для внесения на сельскохозяйственных землях (в 2023 году он внесен на площади 1,7 тыс. га).
Для принятия мер по недопущению подобных нарушений, привлечения к ответственности виновных лиц проинформированы Витебский облисполком, соответствующие райисполкомы и ГУ «Витебская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений».
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