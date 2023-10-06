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ЭКОНОМИКА РБ


В БГУ ПРОЙДЕТ 1/8 ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ СРЕДИ СТУДЕНТОВ


13:41 06.10.2023

8 октября 2023 года в БГУ пройдет 1/8 Чемпионата мира по программированию среди студентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, цЦелью состязания является выявление талантливых студентов и формирование команд для участия в отборочных турах Чемпионата мира по программированию.

По условиям чемпионата ребятам необходимо будет решить предложенные задачи в течение пяти часов за персональными компьютерами. Конкурсантам предложены очный и дистанционный форматы.

В состязании могут принять участие команды из трех студентов БГУ. Для этого нужно до 6 октября включительно зарегистрироваться по ссылке.

Победители 1/8 финала примут участие в 1/4 туре Чемпионата мира, который пройдет в ноябре на базе ФПМИ БГУ. Полуфинал запланирован в декабре и традиционно будет организован в Санкт-Петербурге. Финальный поединок состоится в 2024 году. Время и место определят в ближайшее время.

Организатором мероприятия выступает факультет прикладной математики и информатики БГУ.

Чемпионат мира по программированию среди студентов является крупнейшим международным соревнованием молодежной элиты мирового программирования. Он проводится с 1977 года международной организацией ACM в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал.

Белорусские команды начали свое участие в чемпионате мира по программированию среди студентов с 1995 года. За всю историю участия в чемпионате в копилке БГУ золотая медаль (2004 г., Чехия), «бронза» (2008 г., Канада) и три «серебряные» награды (2012 г., Польша, 2013 и 2021 г., Россия). При этом команда БГУ является постоянным участником финальных выступлений.

БГУ с 1998 года является обладателем сертификата университета-организатора Чемпионата по программированию среди студентов. Такой высокий статус присужден БГУ за более 20-летнюю организацию этого масштабного мероприятия и высокие результаты выступления студентов БГУ.
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